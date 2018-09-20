Нацсовет назначил проверку телеканала Портнова из-за "языка вражды"

Нацсовет по телевидению и радиовещанию увидел "язык вражды" и "московское клише" в программах телеканала / slovoidilo.ua

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил провести внеплановую проверку телеканала Newsone - регулятор увидел в эфире телеканала признаки нарушения положения закона о телевидении и радиовещании, которое запрещает распространение "языка вражды".

В Нацсовете отметили, что по результатам мониторинга эфира Newsone 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13, и 16 сентября выявлено, что в эфире различных программ прозвучали высказывания Елены Лукаш, Вячеслава Пиховшека, Руслана Коцабы, Евгения Червоненко, Михаила Добкина, Дмитрия Спивака, в которых чиновники услышали "язык вражды", пресс-служба Нацсовета.

Читайте также"Приняли единогласно". Нацсовет по ТВ и радио вынес предупреждение каналу NewsOneТакже Нацсовет получил письмо от СБУ - госбезопасность сообщает регулятору "клише русской пропаганды" и "признаках скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей" в эфире Newsone.

Напомним, ранее сообщалось о том, что управляющим NewsOne стал Андрей Портнов – некогда высокопоставленный чиновник администрации президента Януковича.