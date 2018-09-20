Польша готовит транспортный коллапс на украинской границе

Граница может оказаться парализована / facebook.com/SFSofUkraine/

Польские пограничники готовят грандиозную забастовку, которая парализует украинско-польскую границу - ее пересечение в лучшем случае будет занимать около суток.

По данным польского издания Gazeta Wyborcza, работники ведомства выдвинули правительству ряд условий, в случае невыполнения которых они пойдут на такие действия, сообщает "Европейская правда".

"Движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года его пересекло почти 14,5 млн человек. Уже сегодня ситуация на польско-украинской границе плохая, но настоящая катастрофа только впереди", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в октябре состоится общепольская демонстрация сотрудников силовых и военизированных структур Польши с требованиями о повышении заработной платы и другими. Если правительство не выполнит требования, очередным этапом станет "итальянская забастовка". Пограничники отмечают, что если до этого дойдет, украинская граница будет буквально парализована.

Напомним, украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил о том, что в этой стране проживают и работают более 1 млн украинцев, в том числе 200 тысяч по карте поляка.