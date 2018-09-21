"Точка кипения": ветеран разведки рассказал, как освободить Донбасс

Украине придется применять военный фактор, чтобы освободить захваченную часть Донбасса, считает эксперт / facebook.com/mr.nikolaj

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что на захваченной части Донбасса ситуация достигла точки кипения.

Рано или поздно Украине придется применять и военный фактор, чтобы освободить подконтрольные противнику территории, рассказал эксперт "Апострофу".

"… проблему пытаются решить политико-дипломатическим путем, путем санкций и их усиления, а также принятием соответствующих мер по укреплению обороноспособности Украины… если взять классическую формулу, то дипломатия тогда успешна, когда свое дело сделают военные", — отметил собеседник.

По его словам, "рано или поздно, но, очевидно, Украине придется применять и военный фактор, чтобы освободить временно-оккупированные территории Донбасса, а затем и Крыма".

"Что касается временно-оккупированных территорий на Донбассе, то там ситуация достигла точки кипения. Значительная часть населения недовольна тем, что там происходит — нарушаются их права, свободы. А для молодежи там вообще нет никаких перспектив, если они учатся в местных учебных заведениях", — добавил генерал.

Ранее известный украинский журналист, публицист Виталий Портников выразил мнение, что Российская Федерация уйдет из Крыма и с Донбасса только, когда рухнет, а Украине нужно определиться — отгородиться от РФ или пойти на диффузию (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении — Ред.) с мафией.