"Точка кипения": ветеран разведки рассказал, как освободить Донбасс

21 сентября 2018, 08:20

На неподконтрольной Киеву части востока Украины значительная часть населения недовольна тем, что там происходит, отметил эксперт.

Эксперт считает, что Украине придется применять военный фактор, чтобы освободить захваченную часть Донбасса
Украине придется применять военный фактор, чтобы освободить захваченную часть Донбасса, считает эксперт / facebook.com/mr.nikolaj

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что на захваченной части Донбасса ситуация достигла точки кипения.

Рано или поздно Украине придется применять и военный фактор, чтобы освободить подконтрольные противнику территории, рассказал эксперт "Апострофу".

"… проблему пытаются решить политико-дипломатическим путем, путем санкций и их усиления, а также принятием соответствующих мер по укреплению обороноспособности Украины… если взять классическую формулу, то дипломатия тогда успешна, когда свое дело сделают военные", — отметил собеседник.

По его словам, "рано или поздно, но, очевидно, Украине придется применять и военный фактор, чтобы освободить временно-оккупированные территории Донбасса, а затем и Крыма".

"Что касается временно-оккупированных территорий на Донбассе, то там ситуация достигла точки кипения. Значительная часть населения недовольна тем, что там происходит — нарушаются их права, свободы. А для молодежи там вообще нет никаких перспектив, если они учатся в местных учебных заведениях", — добавил генерал.

Ранее известный украинский журналист, публицист Виталий Портников выразил мнение, что Российская Федерация уйдет из Крыма и с Донбасса только, когда рухнет, а Украине нужно определиться — отгородиться от РФ или пойти на диффузию (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении — Ред.) с мафией. 

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Донбасс Крым освобождение Василий Богдан
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