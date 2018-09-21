В Донецкой области намерены лишить русский язык официального статуса

Прокуратура намерена восстановить справедливость в Донецкой области относительно языкового вопроса / фото: 1news.az

Прокуратура Донецкой области требует отменить решение, принятое областным советом в 2012 году о региональном статусе русского языка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий иск направлен в Донецкий окружной административный суд.

Отмечается, что в 2012 году данное решение облсовета не противоречило законодательству. Однако 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал несоответствие закона об основах государственной языковой политики в Донецкой области.

"При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого им решения", - отмечено в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что всего направлено шесть исковых заявлений в суды области.

"Также, с целью отмены незаконных решений территориальных советов, принятых по указанным вопросам, Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами предъявлено шесть исковых заявлений. Сейчас иски направлены в суд", - добавили в облпрокуратуре.

Напомним, накануне Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.