МВФ предложило правительству Украины приватизировать таможню

21 сентября 2018, 22:50

Украине стоит обратиться к примерам в практике Европы и США - когда то, что в Украине остается в госсобственности, на Западе работает в частных руках с большей эффективностью, заявили в МВФ.

В МВФ предложили Украине обратиться к принятой во всем мире практике
В МВФ предложили Украине обратиться к принятой во всем мире практике / BBC

Украине в Международном валютном фонде посоветовали пересмотреть печень объектов, которые ни в каких условиях не принадлежат приватизации.

"Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? Кто сказал, что государство должно выдавать справки?" - заявил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован в ходе Ukrainian Financial Forum 2018, который проходит в Одессе 20-21 сентября, передает в пятницу, 21 сентября, Укринформ.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему новый транш МВФ может стать последним для УкраиныРашкован заявил, что в этом плане Украине стоит обратиться к примерам в практике Европы и США - когда то, что в Украине остается в госсобственности, на Западе работает в частных руках с большей эффективностью.

"Есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности", - подчеркнул финансист.

Также Рашкован высказал мнение, что перечня запрещенных к приватизации объектов не должно быть вообще, поскольку никто не может гарантировать, что этот список является постоянным, и завтра он не расширится еще больше.

"Нельзя оставлять даже маленького списка. Потому что завтра этот маленький список станет больше", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ рассказали о провале переговоров Украины с МВФ.

Как известно, в августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.

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Украина МВФ приватизация фонд таможня
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