Нардеп-радикал пояснил, почему с него решили снять неприкосновенность

Мосийчук пообещал не уезжать из страны / УНИАН

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук прокомментировал информацию о том, что в Генпрокуратуру было внесено представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.

"Я думаю, что это месть за мою профессиональную и политическую деятельность. Кроме того, это политическое давление на нашего лидера Олега Ляшко", - цитирует его Обозреватель.

По словам народного избранника, ознакомиться с документами он не смог, поскольку они не поступили в парламент и в другие инстанции.

"Я не знаю, какие там материалы. Они лишь интересовались: что едят мои собаки, какой навоз у свиней, которых я выращивал на Полтавщине. Они интересовались моими друзьями, моей тещей. Но меня и жену никто не допрашивал", - сказал политик.

Мосийчук заверил, что убегать из страны не намерен.

Напомним, представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука поступило в Генеральную прокуратуру Украины из Специализированной антикоррупционной прокуратуры.