Вселенский патриарх подтвердил получение Украиной автокефалии

Варфоломей подтвердил дарование Томоса Украине / Вселенский патриарх Варфоломейфото: stopoikumena.ru

В воскресенье, 23 сентября во время Божественной литургии в Церкви св.Фоки в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что уже известил все заинтересованные стороны в том, что Украине будет дарован Томос об автокефалии.

Патриарх заявил об этом в присутствии патриарха Чешской православной церкви, которая существует с 1998 года и является самой молодой в мире; на ее примере Варфоломей подчеркнул, что лишь Константинополь имеет право предоставлять автокефалию, сообщает издание fanarion.blogspot.com.

"Сейчас настала очередь Украины, которая получит статус автокефалии, который, я надеюсь, надолго, несмотря на существующие реакции. Это ее право. Это ее право на получение статуса автокефалии, а с другой стороны, это право нашего Вселенского патриархата. Мы должны предоставлять автокефалию всем новым православным церквам, начиная с России в 16 веке", - сказал Варфоломей.

Читайте такжеПоместные церкви не осуждают автокефалию для Украинской церкви - документОтдельно Варфоломей отметил, что Константинополь не боится угроз, поступающих после его решения.

"Вселенский патриархат ни угрожает, ни находится под угрозой, но неуклонно прогрессирует в исполнении священных апостольских правил и в исполнении и соблюдении привилегий, которые установлены правилами Вселенских Соборов. Эти правила Вселенских Соборов и привилегии, предоставленные этими Соборами самой первой Церкви Константинополя, мы не оставляем их. Мы уважаем их, мы сохраняем их, и мы также будем их реализовывать в случае Украины и других стран", - добавил Патриарх.

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко полагает, что своим попытками помешать предоставлению томоса об автокефалии украинской церкви РПЦ сделала ошибку, равную по масштабу событиям 2014-го – когда Кремль аннексировал полуостров Крым и начал вторжение на Донбасс.