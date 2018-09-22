Поместные церкви не осуждают автокефалию для Украинской церкви - документ

Поместные церкви поддерживают Константинополь, а не Москву / УНИАН

Поместные церкви совершенно не "осуждают" предоставление автокефалии Украинской православной церкви, чего усиленно пытается добиться Москва, а ждут канонического решения Вселенской Патриархии - так говорится в обращении Патриарха Александрийского и Митрополита Польского, которое цитируют греческие СМИ.

Обращение патриарха Александрийского и митрополита Польского / СМИ

А после принятия решения о предоставлении Томоса - Поместные церкви будут способствовать и помогать возникшей церкви, написал в Facebook директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Что касается призывов к спокойствию - они вполне справедливы, отметил Павленко. Он напомнил, что президент Петр Порошенко в послании к Верховной Раде подчеркнул, что государство будет защищать права как тех, кто решит остаться с МП, так и тех, кто решит уйти из-под руководства Москвы.

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко полагает, что своим попытками помешать предоставлению томоса об автокефалии украинской церкви РПЦ сделала ошибку, равную по масштабу событиям 2014-го – когда Кремль аннексировал полуостров Крым и начал вторжение на Донбасс.