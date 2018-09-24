Террористы на Донбассе применяют новейшее оружие

Очередное обострение связывают с прибытием к террористам нового оружия и свежего "пушмяса" / Фото: mil.gov.ua

Около побережья Азовского моря - очередное обострение; российско-террористические войска усилили здесь обстрелы, традиционно наплевав на перемирие, и используя при этом поставки российского "военторга" - новые снайперские винтовки, которые навылет прошибают толстые старые деревья.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Война на Приазовье продолжается и днем, и ночью. К боевикам прибыло "свежее мясо" - стреляют постоянно, нагло, беспокоя защитников. Кроме минометов, пулеметов, Читайте такжеВ ЛНР террорист в шутку подорвал своих собутыльников - опубликовано фото "героя"гранатометов по бойцам работают какие-то новые крупнокалиберные и дальнобойные винтовки - под пулю из такой лучше не подставляться.

"У них, говорят, новая винтовка "Доннечанка" под зенитный патрон. У нее разрывные пули бьют на 1200", - говорит военнослужащий ВСУ с позывным "Батя".

Напомним, ранее было опубликовано видео уничтожения ВСУ вражеской техники на Донбассе.