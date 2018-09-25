В МВД заявили о начале "зачистки" Одессы

УНИАН

После нападения на одесского активиста Олега Михайлика полиция совместно с Нацгвардией начали "зачистку" города от криминалитета.

Об этом заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня силами Национальной полиции и Национальной гвардии мы начинаем профилактические мероприятия в Одессе... Что касается преступления в отношении Олега Михайлика и других тяжких преступлений в отношении граждан Украины, мы будем делать все зависящее от Национальной полиции, чтобы преступники были установлены и привлечь их к уголовной ответственности", - написал Аброськин.

Накануне советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обвинил власти Одессы в занятии "антигосударственной пророссийской пропагандой" и распространении "латентного сепаратизма" на всю территорию Украины.

"Сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти... Они уже покупают телеканалы, они уже с центральных эфиров осуществляют абсолютно откровенную агитационную антигосударственную пророссийскую пропаганду. И поэтому сегодня - это угроза общая, но Одесса здесь занимает особое место", - сказал он.