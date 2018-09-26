Генерал рассказал, что ждет Украину после прохода кораблей ВСУ через Керченский пролив

/ facebook.com

Проход украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" через Керченский пролив является "серьезным ударом по России" со стороны Украины, однако в ответ на это Москва продолжит давление на Киев в Черном и Азовском морях.

Такое мнение выразил экс-заместитель главы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Апострофу".

"Мы нанесли серьезный идеологический, пропагандистский удар по Российской Федерации, и теперь россияне ищут объяснения прохода украинских кораблей в море, где, как они говорили своей аудитории, Россия является полным хозяином. Они будут искать выход из этой ситуации. С одной стороны, продолжать давление на Украину в Черном и Азовском морях. Кроме того, все более актуальным для них становится вопрос подачи воды и электроэнергии в Крым, потому что ситуация там ухудшается. То есть они заинтересованы в том, чтобы связать эти вопросы. Ну, и конечно, оказать давление на Украину на оперативном уровне - вокруг Азовского моря и Крыма", - считает Романенко.

Читайте такжеПочему договор об Азовском море с Россией нужно разорватьПо его словам, Украине необходимо наращивать свои силы и обеспечивать экономическую деятельность в районе Азовского моря.

"Есть перспективы, нам нужно время. Но в связи с последствиями незаконной аннексии Крыма и потерями, которые понесли наши Военно-морские силы, требуется обновление корабельного состава и средств, которые могут действовать в интересах ВСУ в этом районе с суши и воздуха", - заключил он.

Ранее директор второго департамента СНГ российского МИДа Андрей Руденко заявил, что разрыв договора о сотрудничестве по Азовскому морю между Россией и Украиной будет иметь последствия для обеих стран.

"Если они примут такое решение, это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", - сказал Руденко.