В УПЦ КП ответили на требование Синода к экзархам покинуть Украину

Москва не имеет здесь власти, заявили в Киевском патриархате.
Экзархи Константинополя не должны покидать "каноническую территорию Московского патриархата", потому что указанной территории в Украине не существует; соответственно, претензии УПЦ МП посланники Варфоломея могут спокойно игнорировать.
"В Украине нет "канонической территории Московского патриархата". Поэтому "покидать" экзархам Константинополя нечего", - написал Е.Зоря.
Напомним, синод УПЦ МП на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре, 25 сентября, потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.
Читайте такжеНемецкие СМИ "пугают" крупнейшим церковным расколом из-за предоставления томоса УПЦК слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).
Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".