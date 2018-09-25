В УПЦ КП ответили на требование Синода к экзархам покинуть Украину

Архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что Украина канонической территорией УПЦ МП не является / Главред

Экзархи Константинополя не должны покидать "каноническую территорию Московского патриархата", потому что указанной территории в Украине не существует; соответственно, претензии УПЦ МП посланники Варфоломея могут спокойно игнорировать.

"В Украине нет "канонической территории Московского патриархата". Поэтому "покидать" экзархам Константинополя нечего", - написал Е.Зоря.

Напомним, синод УПЦ МП на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре, 25 сентября, потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

Читайте такжеНемецкие СМИ "пугают" крупнейшим церковным расколом из-за предоставления томоса УПЦК слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".