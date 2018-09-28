Россияне все купили. В Украине возникли проблемы с выдачей итальянских виз

28 сентября 2018, 09:22

Соответствующая информация появилась в соцсети Facebook.

Заграничный паспорт / УНИАН

Группа граждан Украины, получившая грант от руководства американской корпорации Apple и итальянского вуза-академии, не может получить визы для обучения в Неаполе, в то время как новоиспеченных студентов из РФ визы оформили в течение двух дней.

Соответствующее сообщение опубликовал в социальной сети Facebook украинский радиоведущий Александр Сказкин.

По его словам, семи украинцам, которые получили грант на обучение, из-за бюрократизма в итальянском консульстве уже десять суток не выдают национальные визы категории "D", необходимые для обучения на Апеннинском полуострове.

"1. Итальянцы чего-то хотят? Чего? 2. Итальянцы не любят украинцев?3. Простая бюрократия, когда всем на всех?", — задался вопросом Сказкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Канады планируют ввести биометрику и поднять стоимость для украинских просителей виз.

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обучение Италия Визы посольство
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