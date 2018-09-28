Синоптики предупредили, каким областям Украины грозят заморозки

В Украине ночью 30 сентября в ряде областей прогнозируются заморозки, предупредили синоптики / lenta-ua.net

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 30 сентября, ночью в западных, северных и в Винницкой областях нашей страны ожидаются заморозки на почве.

На западе и севере государства местами температура воздуха может снизиться до 0… -3 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"Ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0… -5 градусов…", — отмечается в сообщении.

В Украине ночью 30 сентября в ряде областей прогнозируются заморозки, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последние выходные сентября, 29-30 числа, днем температура воздуха не превысит +15 градусов (28-го ожидалось +20).