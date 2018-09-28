Стало известно, во сколько бюджету обошлась поездка Порошенко на Генассамблею ООН

Генассамблея ООН обошлась государству в 5 миллионов гривен / wikipedia.org

Перелет делегации президента Украины Петра Порошенко в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошелся государству в 4,2 миллиона гривен.

С учетом НДС сумма трат составила 5,08 миллиона гривен, говорится на портале использования публичных финансов.

Перевозкой президента занималось государственное авиационное предприятие "Украина", Читайте такжеЗал высмеял Трампа на Генассемблее ООНа услуги авиаперевочика оплатило Государственное управление делами.

Кстати, президент Украины Петр Порошенко 26 сентября на 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке выступил перед полупустым залом.