"Муж советовал не уходить из сборной России". Биатлонистка пояснила мотив перехода в Украину

Ольга Абрамова выступает за сборную Украины / Фото: REUTERS

Биатлонистка Ольга Абрамова откровенно рассказала о причинах смены сборной России на украинскую команду в 2012 году.

"Стоит отметить, что я переходила в другую команду исключительно ради возможности работать с тренером Надеждой Беловой. Я могла бы остаться в России, пробиться в команду и получать большие деньги, но я хотела продолжить сотрудничество с Беловой. Она тот человек, который помогает мне прогрессировать, а все остальное — это лишь нюансы", - цитирует спортсменку biathlon.com.ua.

По словам Абрамовой, родные и близкие поддержали ее решение. Против был лишь муж, который считает сборную России более сильной командой.

"Все мои близкие, кроме мужа, поддерживали мое решение, так что оно далось мне довольно легко. Он считал, что уходить из такой сильной команды, как сборная Россия - не совсем правильно. Тем не менее, я сделала свой выбор и сейчас ни о чем не жалею", - сказала спортсменка.

Напомним, российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины на международных соревнованиях.