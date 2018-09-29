Коболев рассказал, при каком условии ликвидируют "Нафтогаз Украины"

Андрей Коболев / УНИАН

Потребность в деятельности госкомпании "Нафтогаз Украины" исчезнет, когда в Украине установятся рыночные цены на газ.

С таким заявлением выступил председатель правления компании Андрей Коболев. "Сейчас главная функция "Нафтогаза" − покупать газ дороже, продавать дешевле и компенсировать это из каких-то других источников: или транзита, или бюджета, или промышленности, или еще чего-то. Если эта потребность исчезнет, потребность в "Нафтогазе", по меньшей мере в таком состоянии, исчезнет полностью", − цитирует его "Радио Свобода".

По мнению Коболева, в случае, если установятся в Украине рыночные цены на газ, то немедленно в стране начнут работать несколько поставщиков.

Кроме того, как считает глава "Нафтогаза Украины", реверсные поставки "голубого топлива" из стран Европы −главная причина, по которой российскому монополист "Газпром" пришлось снизить для Украины цены на газ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз Украины" потратит гигантские суммы на поиск новых топ-менеджеров.