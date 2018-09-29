РосСМИ узнали, как Порошенко и Украина собираются возвращать Кремлю "долг Януковича"

Петр Порошенко / УНИАН

Украинская сторона не обязана выплачивать РФ задолженность в размере трех миллиардов долларов США.

С таким заявлением выступил в субботу, 29 сентября, выступил президент Украины Петр Порошенко. "Мы защитились на определенное время, но, я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который [потом − "Главред"] положил, причем "на камеры", эти средства кэшем [наличными деньгами − "Главред"] в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо требовать от Украины этих платежей", — цитирует его российского новостное агентство "ТАСС".

Ситуация выглядела следующим образом. В декабре 2013 года РФ выкупила украинские суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов США. В 2015-м депутаты Рады ввели мораторий на обслуживание этого долга.

В сентябре 2018-го Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу украинских юристов на решение суда предыдущей инстанции, который обязал Украину выплатить долг.