Украина вводит мораторий на выплату РФ "долга Януковича"

Украина заморозила выплату России "долга Януковича" и долгов двух корпораций.

Об этом, как передает корреспондент "Цензор.НЕТ", заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

"Правительство Украины вводит сегодня мораторий на выплату так называемого российского долга", – сказал он."В который раз напоминаю, что Украина провела реструктуризацию долговых обязательств с адекватными кредиторами", – добавил премьер.

По словам Яценюка, Россия оказалась единственным кредитором, отказавшимся от реструктуризации, несмотря на многократные предложения Киева. "В связи с этим… мы вводим мораторий на выплату 3 млрд 57 млн долл. российских бондов. Отдельно дополнительно правительство Украины вводит мораторий на выплату 507 млн долл. США, которые две украинские компании – КБ "Південне" и "Укравтодор" – имеют как долговые обязательства перед российскими банками", – заявил глава Кабмина.

Он уточнил, что выплаты не будут производиться до момента либо принятия украинских предложений по реструктуризации, либо конца судебного спора. "Подчеркну, мы готовы к судебному спору", – заключил Яценюк.

Напомним, Яценюк рассчитывает пополнить бюджет в 2016 году деньгами Януковича.