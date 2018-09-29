"Российская корректировка лечения известна": в МИД Украины потребовали допустить украинских врачей к Сенцову

Олег Сенцов на медосмотре / 89.fsin.su

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало российские власти допустить бригаду украинских медиков к политзаключенному, режиссеру-крымчанину Олегу Сенцову, который голодает в тюрьме близ города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ) уже 139 дней.

Соответствующее сообщение было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter пресс-секретарем украинского МИД Марьяной Бецой.

"Фото Олега Сенцова. 139-й день. "Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуска украинского консула и врачей к Олегу", − заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники российской тюремной системы рассказали об итогах крайнего по времени медобследования Сенцова, а также обнародовали якобы его свежее фото.