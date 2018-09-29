В Почаевской лавре просят защиты от "внуков Ленина, которые грозят расправой"

Митрополит Владимир просит защитить лавру от "внуков Ленина" / Фото: www.pochaev.org.ua

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, митрополит УПЦ (МП) Владимир сообщил прихожанам, что они должны быть готовы защитить церковь.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась, и по информации, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которая все распространяется, видно, что и нам придется что-то пережить ... Просим вашей поддержки, в первую очередь молитвенной, моральный ... нужна будет и физическое ваше присутствие. Теперь не 17-й год двадцатого века, и не разгул октябрьской революции, однако внуки Ленина - по духу, грозят расправой, а потому защитим свою святыню", - сказано в обращении митрополита, опубликованном на сайте Лавры.

Священнослужитель заявил, что верующим, которые готовы встать на защиту церкви, он сообщит "когда нужно приехать".

По словам Владимира, УПЦ уже канонизирована томосом и нет необходимости делать это повторно.

"Теперь кто-то хочет ввести в зависимость от новостильного патриарха и друга Папы Римского Варфоломея .... Новый стиль с его последствиями нам православным неприемлем. И мы довольны тем статусом, который имеет наша церковь", - заявил он.

Напомним, иерархи Русской православной церкви заявили, что имеют определенные сомнения в том, что президент Украины Петр Порошенко - православный.