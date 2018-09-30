"Россияне живут на острове, вокруг которого нас*али". Журналист высказался о менталитете граждан РФ

30 сентября 2018, 00:15

Публицист полагает, что жители России живут в мифологическом прошлом.

Александр Сотник
Александр Сотник считает, что народы в будущем не простят Путину эту войну / Фейсбук Александра Сотника

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник убежден, что население современной России обладает мышлением, граничащим с шизофренией.

"Это постсоветские люди, которые никак не могут смириться с гибелью СССР и до сих пор испытывают советские фантомные боли. Естественно, у них и "Крым – наш. А что? А как еще? Да, я не могу поехать отдыхать туда – там дорого все, но он же – наш. Мы за него кровь в войну проливали". Кто? Ты лично проливал? Но в их головах это так", - заявил он во время чата в "Главреде".

Журналист констатирует, что во время опроса респондентов для своего интервью он подчас сталкивается с абсолютно абсурдными суждениями и мнениями.

"Сейчас я попытаюсь сформулировать, потому что эту шизофрению очень сложно объяснить. "Крым – наш. Я за него платить не хочу, но он все равно – наш. А вот эти хохлы они всегда так". Это великодержавный шовинизм: "великороссы", "малороссы", "во всем виноваты евреи", "хохлы, которые строят козни", "все нас ненавидят" и т.д. Как сказал Евгений Шестаков: "Мы континент, но будем жить отныне как остров, море вокруг которого трудолюбиво нас*али сами". Вы уж меня простите за такое непарламентское выражение", - сказал публицист.

По словам Сотника, россияне зомбированы телевизором и об украинцах у них сложилось, согласно телекартинке, стереотипное мнение, как об отступниках от великого советского прошлого. Вместе с тем, журналист убежден, что россияне и украинцы - довольно близкие народы, которые в будущем на многие поколения не простят Путину эту войну.

"Путину, конечно же, никогда этого не простят ни украинцы, ни русские. Но это будет потом, когда у тех же самых русских наступит похмелье, когда они схватятся за голову, когда рассеется дым этой дьявольской пропаганды и они скажут: "Господи, что же мы натворили! Путин, ты-то что натворил! Да будь ты проклят!", - сказал Сотник.

Напомним, во время чата в "Главреде" Сотник заявил, что президент России Владимир Путин использует все известные и возможные методы, чтобы вмешаться в предстоящие выборы президента Украины.

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Россия украинцы Владимир Путин братские народы Александр Сотник
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