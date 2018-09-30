"Едешь как по кладбищу": СМИ узнали, что творится в Донецке после "предвыборного" взрыва

30 сентября 2018, 12:04

Местные жители, судя по всему, не горят желанием идти на "выборы".

Взрыв в Донецке
Взрыв в Донецке / dan-news.info

После взрыва на съезде "компартии ДНР", который в самой "республике" уже назвали инсценировкой, ситуация в городе не слишком взбудораженная: агитации как такой не наблюдается, люди на всевдовыборы идти не планируют.

"Это можно расценивать как информационный шум. Ничего серьезного, у них там легкие ранения. Погибших нет", – рассказал о взрыве источник LIGA.net.

Еще один человек рассказал изданию, что данное "покушение" – чуть ли не единственная "предвыборная агитация", которая сейчас наблюдается на этих территориях: "До вчерашнего инцидента не было никаких признаков, ни бигбордов, ни ситилайтов, одни фото Захарченко и Кобзона. Едешь как по кладбищу".

Пока активность проявляет лишь главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, который устраивает "рабочие поездки" по городам и районам.

При этом местные жители признаются, что не горят желанием идти на "выборы", так как это "бессмысленно": "Они там сами, что надо нарисуют, понятно сейчас – за кого".

Напомним, в субботу, 29 сентября, в захваченном террористами Донецке в здании, где проходил съезд местной "Компартии ДНР", прогремел взрыв, пострадали три человека, в частности, "кандидат" на пост главаря "республики" от "коммунистов" Игорь Хакимзянов (в марионеточной республике "выборы" назначены на 11 ноября).

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Донецк взрыв покушение
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