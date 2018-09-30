Названа сумма заплаченного украинцами военного сбора

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С января по август 2018 года украинцы заплатили почти 11,8 млрд грн военного сбора.

Как сообщил пресс-центр Госфискальной службы, запланированные показатели выполнены на 102,3 процента (на 259,4 млн грн больше).

"Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4 процента, или на 2,3 млрд грн... В августе 2018-го на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн, что на 5,3 процента, или на 77,9 млн грн больше запланированного. По сравнению с августом 2017-го поступления военного сбора выросли на 24,6 процента, или на 305,6 млн грн", - сказано в сообщении.

Военный сбор в размере 1,5 процента подлежащих налогообложению доходов был введен в Украине в августе 2014 года. Плательщиками военного сбора являются физлица - резиденты и нерезиденты страны.

В августе накануне парада ко Дню независимости Украины журналист Александр Дубинский раскритиковал новые образцы военной техники украинской армии.

Журналист задался вопросом о том, что именно Украина собирается продемонстрировать на параде и куда уходят деньги с военного сбора, который украинцы платят уже более четырех лет. Дубинский подчеркнул, что "в этом случае, на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga" депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, тесно связанного с украинской оборонкой.