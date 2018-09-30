В Запорожье перевернулся катер с пьяными чиновниками

30 сентября 2018, 23:42

Одним из пострадавших может быть начальник Запорожского рыбохранпатруля.

Один из троицы, бывшей на катере. На ногах не стоит
Один из троицы, бывшей на катере. На ногах не стоит / Корреспондент

В акватории Запорожья произошел инцидент с катером - из плавсредства, которое шло на опасной скорости, вылетело два человека.

Один из пострадавших получил тяжелые ранения, угодив под винт катера, тело второго пострадавшего достали из реки через несколько часов, в воскресенье, 30 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Пресс-центр обласного главка ГСЧС сообщил, что 30 сентября около 13 часов дня в Запорожье около причала №9 перевернулся катер, в котором находились три человека - два из них выпали за борт. Один из них сейчас находится в руках медиков - тело было измолочено винтом. Спустя три часа из реки спасатели извлекли тело второго.

Чуть позже в Сети появилось видео, на котором свидетель происшествия - местный рыбак - утверждает, что видел, как катер "крутился" в воде в районе рыбинспекции. Также очевидец утверждает, что "экипаж" катера был до изумления пьян, а в одном из пострадавших пассажиров он узнал начальника Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрия Чайку.

В свою очередь правоохранительные органы Запорожья пока никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на российском военно-морском параде десантный катер врезался в опору моста, а вблизи Крыма двое пловцов попали под винт катера.

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Запорожье чиновники катер перевернулся
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