В Одессе полиция устроила масштабную облаву на проституток

Правоохранители намерены выписать женщинам легкого поведения штраф.
На центральных улицах Одессы сотрудники Национальной полиции провели массовый рейд по выявлению лиц, оказывающих услуги интимного характера за материальное вознаграждение.
"Во время операции задержали десять таких женщин, в возрасте от 19 до 40 лет, уроженок Одесской и других областей Украины", - сказано в сообщении пресс-службы Нацполиции Одесской области.
Отмечается, что среди задержанных были девушки легкого поведения, которые привлекались к ответственности впервые, однако часть арестанток попадают в поле зрения полиции уже не впервые.
Правоохранители провели с женщинами профилактически-разъяснительные беседы о недопущении предоставления интимных услуг за деньги, что было зафиксировано в соответствующих админпротоколах.
"Ночным бабочкам", согласно закону, грозит наказание в виде штрафа в размере от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, фотосессия коллекции нижнего белья для девочек от дизайнера Аллы Френкель из Одессы спровоцировала скандал в соцсетях.