В Одессе полиция устроила масштабную облаву на проституток

Полиция задержала проституток в центре Одессы / Фото: od.npu.gov.ua

На центральных улицах Одессы сотрудники Национальной полиции провели массовый рейд по выявлению лиц, оказывающих услуги интимного характера за материальное вознаграждение.

"Во время операции задержали десять таких женщин, в возрасте от 19 до 40 лет, уроженок Одесской и других областей Украины", - сказано в сообщении пресс-службы Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что среди задержанных были девушки легкого поведения, которые привлекались к ответственности впервые, однако часть арестанток попадают в поле зрения полиции уже не впервые.

Правоохранители провели с женщинами профилактически-разъяснительные беседы о недопущении предоставления интимных услуг за деньги, что было зафиксировано в соответствующих админпротоколах.

"Ночным бабочкам", согласно закону, грозит наказание в виде штрафа в размере от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, фотосессия коллекции нижнего белья для девочек от дизайнера Аллы Френкель из Одессы спровоцировала скандал в соцсетях.