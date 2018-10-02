"Проблемы с сердцем, печенью и почками". Адвокат рассказал о состоянии Сенцова

У Олега Сенцова есть проблемы с сердцем, печенью и почками, сообщил его адвокат / Reuters

В Российской Федерации у незаконно осужденного и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова есть проблемы с сердцем, печенью и почками.

У политзаключенного ревматизм нижней конечности, рассказал его адвокат Дмитрия Динзе изданию "Настоящее время".

"У него обострение, соответственно, проблема с сердцем — сердечная недостаточность…", — отметил собеседник.

По его словам, у нашего соотечественника на фоне голодовки изменилось состояние крови, исходя из этого, врачи назначили ему "определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси, которые ему надо сейчас принимать".

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу, там его якобы обследовали, после чего "откорректировали лечение".

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил президента РФ Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.