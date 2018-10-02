Рада одобрила штрафы за незаконное использование полицейской символики

2 октября 2018, 19:15

Законопроект № 7474 предусматривает введение штрафов за использование наименования Национальной полиции или производных от него.

Теперь даже за использования слова
Теперь даже за использования слова "полиция" в названии чего-либо можно получить штраф / Нацполиция

Отныне, согласно решению народных избранников, за незаконное и необоснованное использование названия и символики Национальной полиции будут штрафовать.

"За" со второго раза проголосовали 233 народных депутата (изначально - всего 190 нардепов), сообщает 112.ua.

Законопроект № 7474 предусматривает введение штрафов за использование наименования Национальной полиции или производных от него.

"У нас есть проблема в Украине, что каждая общественная организация или частная фирма сегодня может поставить в свое название слово "полиция". У нас есть десятки примеров, когда некоторые общественные организации или частные охранные фирмы говорят, что мы там "полиция какой-то Сумской области", "полиция Одесской области". У людей возникает сомнение, они могут подумать, что люди, которые не имеют отношения к полиции, все-таки имеют отношение к ней. Поэтому мы предложили принять закон, по которому вводится административный штраф 1000 или 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан для тех организаций, которые незаконно используют название "полиция", - пояснил суть законопроекта нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Читайте такжеВ Украине заработали новые правила парковки и правила ПДД: штрафы со скидками и эвакуация автоТеперь незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции, в частности изложенных на иностранном языке, в том числе на транспорте, влечет штраф от 17 до 34 тыс. грн. 

Если наименование "Нацполиция" или соответствующая символика была на бланках, одежде, транспорте, которые использовали органы госвласти, местного самоуправления, юрлица или физические лица-предприниматели - ответственность составит от 34-51 тыс. грн. 

При повторном нарушении в течение года нарушитель заплатит от 51 до 68 тыс. грн.

Как сообщалось, Рада увеличивает штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 17 раз. Это объясняют тем, что Украина является одним из лидеров среди европейских стран по показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий.

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Верховная Рада штраф символика нацполиция
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