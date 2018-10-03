"Лето существенно сократилось". Синоптик рассказала, как в Украине изменился климат

В Украине лето фактически идет два месяца, сообщила синоптик / molbuk.ua

Заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране из-за изменения климатических условий лето и зима в последние годы существенно сократились, а весна и осень — стали дольше.

Лето фактически идет два месяца, а весна тянется долго-долго, осень также становится длинной, но она мягче, чем весна, приводит сведения синоптика Укринформ.

"… когда мы говорим о сентябре, то он начинается уже с 16 августа. Такое произошло смещение, что осень начинается 16 августа. Лето же наоборот начинается позже — с середины июня", — отметила эксперт.

По ее словам, планировать отпуск лучше в следующем году на июль-август. "Можно и на сентябрь, но не исключено, что он будет достаточно непредсказуемым. Однако все, безусловно, зависит еще и от того, в какой стране люди планируют отдыхать", — добавила Мартазинова.

Ранее эколог Светлана Краковская говорила, что в Украине климат будет меняться и приближаться к тропическому, все чаще будут наблюдаться смерчи, появятся новые вредители и болезни.