В Кабмине озвучили условия получения ID-карты вместо паспорта

Новый паспорт отныне могут получить все желающие / zn.ua

В Кабинете министров ратифицировали решение о замене паспорта-книжечки образца 1994 года на паспорт с бесконтактным электронным носителем - ID-карту.

Во время заседания правительства было принято решение о том, что паспорт нового образца отныне может получить каждый желающий гражданин Украины.

Чиновники подчеркивают, что если украинец, которому исполнилось 25 или 45 лет, не поменял в течении месяца фотографию в паспорте в форме книжечки, то такой документ подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Также Кабмин урегулировал механизм признания недействительным и уничтожения паспортов граждан Украины образца 1994 года. Первый паспорт каждый украинец получает бесплатно. За все последующие необходимо будет уплатить административный сбор в размере 279 гривен.

Как известно, введение паспорта в форме ID-карты в Украине началось в январе 2016 года, и к этому времени новые паспорта выдавались только в случае обмена паспорта, взамен утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Напомним, в Венгрии объяснили, зачем Будапешт раздает паспорта на Закарпатье.