"Украинцы – рабы России": нардеп рассказал об отношениях Украины с "сосущей" Россией

4 октября 2018, 17:39

По его словам, Россия немало задолжала Украине за годы эксплуатации.

Евгений Рыбчинский
Евгений Рыбчинский / Facebook

Украина уже долгие годы является рабыней России. И изменить ситуацию пока что нельзя.

С таким заявлением выступил внефракционный нардеп Евгений Рыбчинский в эфире телеканала NewsOne.

"К превеликому сожалению, мы сейчас говорим не о том, как поднять страну… сделать так, чтобы украинец мог зарабатывать в собственной стране. Мы сейчас говорим, констатируя факты, подтасовывая и говоря, что мы должны с нашими врагами дальше дружить, кланяться им в ноги и быть рабами. Потому что много лет, вы знаете это прекрасно, мы являемся рабами Российской Федерации. Они высосали весь наш газ… Разве не украинский газ до Сибири потреблял СССР?" – заявил депутат.

По его словам, Россия немало задолжала Украине за годы эксплуатации, в том числе и вернуть золотой запас УССР, который остался у РФ как правопреемницы СССР.

Ранее на росТВ вспыхнул новый скандал между украинским экспертом и пропагандистом Путина. Жовниренко заявил, что сторонники оккупантов после окончания войны на Донбассе, скорее всего, сбегут оттуда в РФ.

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Россия Украина Евгений Рыбчинский
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