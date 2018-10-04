Гройсман анонсировал наказание нарушителей за превышение скорости на дорогах

Превышение скорости будет чревато штрафом / Фото: thisisbossi/Flickr

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 8 октября на дорогах Украины будет введен жесткий контроль соблюдения скорости.

"Первую неделю в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей", - написал глава Кабмина в Facebook.

Глава правительства подчеркнул, что контроль соблюдения скорости вводится "не ради штрафов", а чтобы как минимум в три раза сократить аварийность и уменьшить смертность на дорогах.

"С 2005 года на дорогах Украины погибли 74 тысячи человек, травмировалось около 600 тысяч. Основная причина - несоблюдение скоростного режима. Причем опасности подвергаются и взрослые, и, что особенно горько, дети", - заявил Гройсман.

Премьер акцентировал, что контроль будет строгим, чтобы нарушитель несколько раз подумал прежде чем превысить допустимую скорость или создать аварийную ситуацию.

Напомним, с 8 октября патрульные начнут использовать радары TruCam для фиксации скорости в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения. Их использование отменили в 2015 году во время ликвидации ГАИ.