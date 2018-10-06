В "ДНР" пророссийский кандидат выбросил Губарева из предвыборной гонки

Губареву не дали стать кандидатом на главный пост / 62.ua

В непризнанной "ДНР" так называемая Центральная избирательная комиссия не приняла документы от Павла Губарева, отказав ему в регистрации в качестве кандидата на пост главы оккупированной территории.

Как сообщает официальный сайт террористической "ДНР", причиной назвали многочисленные нарушения и фальсификации, обнаруженные в более чем половине из 15 тыс. подписных листов.

Отмечается, что кандидат должен был предоставить определенное количество подписей потенциальных избирателей. В "ЦИК" заявили, что у Губарева отсеяли фальшивые листы, после чего подписей для регистрации оказалось недостаточно. Поэтому потенциального кандидата не зарегистрировали и соответствующее удостоверение не выдали.

Как известно, выборы в самопровозглашенной республике запланированы на 11 ноября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек: и.о. главы т.н. "ДНР" Денис Пушилин, а также Роман Храменков, Елена Шишкина, Роман Евстифеев, Владимир Медведев.

Как ранее сообщалось, в оккупированном Донецке происходит феерическая разборка между желающими захватить пост лидера террористов: похищена жена одного из "кандидатов" на пост главы террористической организации "ДНР" Павла Губарева - Екатерина, партия Губарева рейдерски захвачена людьми Пушилина, а на съезде союзников-коммунистов случился взрыв.