"Повышение температуры, сухие дни": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на следующей неделе

В Киеве 8-12 октября не ожидаются осадки, сообщили синоптики / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник, 8 октября, днем температура воздуха достигнет отметки в +21 градуса (7 числа ожидалось +19).

В первый рабочий день новой недели прогнозируется переменная облачность, ночью будет +7… +9 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, во вторник и в среду днем будет небольшая облачность, температура составит +17… +19, а ночью — +7… +9.

В четверг и пятницу ожидается солнечная погода, дневная температура также прогнозируется +17… +19, а ночная может снизиться до +6… +8.

В Киеве 8-12 октября не ожидаются осадки, отметили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в октябре ожидаются сильные дожди, в начале месяца температура воздуха достигнет +22 градусов, 9-10 и 15-17 числа будут заморозки.