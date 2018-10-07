Жители Берегово поют два гимна и не владеют украинским - The New York Times

Берегово можно назвать венгерским городом, считают в The New York Times / Фото: The New York Times

Один из авторов авторитетного американского издания The New York Times Эндрю Хиггинс посетил Берегово в Закарпатской области и пришел к выводу, что украинского в этом населенном пункте очень мало.

В последнем номере The New York Times вышел репортаж журналиста с размышлениями о том, что местные жители Берегово смотрят на Венгрию отнюдь не как на иностранное государство.

Хиггинс описывает свои впечатления от венгерской оперы в городе, которую собралось послушать порядка трех тысяч человек. Он заметил, что во время концерта исполнялось два гимна, и венгерский публика встреча активнее. Американец отмечает, что большинство местных жителей являются этническими венграми и почти не владеют украинским языком.

После общения с местными жителями автор материала пришел к выводу, что ситуация в Украине сложная не только в восточных областях, но и на западе.

"Лидер Венгрии Виктор Орбан удачно использует эксплуатацию националистических импульсов, чтобы "закрепить его все более автократичное правление", - пишет автор.

Между тем журналист в материале подчеркивает, что руководство Венгрии признает суверенитет и территориальную целостность Украины и не намерено пытаться захватить утраченные земли.

Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.