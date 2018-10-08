"Это не понравится многим водителям": юрист рассказал о радарах TruCam

Эксперт утверждает, что на дорогах страны необходимо наводить порядок.
Юрист ГО "Ассоциация криминального права" Григорий Усатый заявил, что возврат контроля скорости на украинских дорогах является положительной инициативой, которая должна быть юридически верно оформлена.
"TruCam — это серьезная аппаратура, которая фиксирует высокий уровень точности скорости. Почему радары исчезли с украинских дорог несколько лет назад? Потому, что в судах их показания начали массово оспаривать юристы. Основная претензия была к сертификации и к проверке этих приборов. Каждый прибор должен быть сертифицирован и регулярно осуществляется проверка точности его измерения. Сегодня ищут эффективный способ выхода из сложившейся ситуации на дорогах", - цитирует эксперта InfoResist.
Специалист подчеркнул, что смертность на дорогах Украины в последняя время достигла огромных цифр: за прошлый год это 27,5 тысяч пострадавших, из них 3,5 тысячи смертей. За годы войны в ДТП погибло больше людей, чем в военных событиях на Донбассе.
Впрочем, по словам Усатого, внедрение радаров имеет ряд недостатков, за которые в судах могут зацепиться юристы.
"Посмотрим, что будет с правоохранительной практикой в судах", — считает Усатый.
Юрист не сомневается, что внедрение радаров TruCam – это необходимая мера для украинских дорог, для которых необходима правильная законодательная база.
Напомним, с 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam. Пока что – до 15 октября – лишь в пилотном режиме. А вот уже со следующей недели нарушителей начнут штрафовать.