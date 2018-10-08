"Это не понравится многим водителям": юрист рассказал о радарах TruCam

Полиция будет контролировать скорость с помощью радаров / Сегодня

Юрист ГО "Ассоциация криминального права" Григорий Усатый заявил, что возврат контроля скорости на украинских дорогах является положительной инициативой, которая должна быть юридически верно оформлена.

"TruCam — это серьезная аппаратура, которая фиксирует высокий уровень точности скорости. Почему радары исчезли с украинских дорог несколько лет назад? Потому, что в судах их показания начали массово оспаривать юристы. Основная претензия была к сертификации и к проверке этих приборов. Каждый прибор должен быть сертифицирован и регулярно осуществляется проверка точности его измерения. Сегодня ищут эффективный способ выхода из сложившейся ситуации на дорогах", - цитирует эксперта InfoResist.

Специалист подчеркнул, что смертность на дорогах Украины в последняя время достигла огромных цифр: за прошлый год это 27,5 тысяч пострадавших, из них 3,5 тысячи смертей. За годы войны в ДТП погибло больше людей, чем в военных событиях на Донбассе.

Впрочем, по словам Усатого, внедрение радаров имеет ряд недостатков, за которые в судах могут зацепиться юристы.

"Посмотрим, что будет с правоохранительной практикой в судах", — считает Усатый.

Юрист не сомневается, что внедрение радаров TruCam – это необходимая мера для украинских дорог, для которых необходима правильная законодательная база.

Напомним, с 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam. Пока что – до 15 октября – лишь в пилотном режиме. А вот уже со следующей недели нарушителей начнут штрафовать.