Народный синоптик предупредил о резком похолодании в Украине

В Украине с 9-10 октября резко похолодает, предупредил народный синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине с 9-10 октября по 12 число температура воздуха резко снизится и составит 8-11 градусов тепла.

В текущем месяце осадки просчитываются 15-16 числа, а потом 19-21 и 28-го, рассказал эксперт "Апострофу".

"… уже с 9-10 октября по 12 октября будет резкое понижение температуры до 8-11 градусов тепла. Потом на пару дней температура снова повысится на 3-4 градуса, но к 15-16 октября грядет второе понижение температуры до 4-7 градусов. И такая температура будет держаться уже до конца месяца…", — отметил собеседник.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 9, 10, 11 и 12 октября днем не будет осадков, а температура составит +17… +19 градусов.