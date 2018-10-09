Анастасия Приходько о лишении артистов званий за гастроли в России: "Пусть уезжают с концами"

9 октября 2018, 12:25

"Когда закон № 9156 вступит в силу…, артисты начнут задумываться о своих действиях и целесообразности гастролей в России", – считает певица.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Фото: facebook.com

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 9156, которым предлагается ввести персональные санкции и лишить государственных наград – званий "заслуженного артиста" и "народного артиста" – ряд украинских и российских исполнителей. При этом в тексте документа поименно перечислены те, кого это будет касаться: Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода, Виталий Козловский, а также Николай Басков, Владимир Бортко и Филипп Киркоров.

Однако насколько действенными будут предложенные парламентариями меры, чего они позволят добиться, как изменит поведение украинских исполнителей угроза лишиться звания заслуженного или народного артиста – об этом и многом другом "Главред" поговорил с певицей, заслуженной артисткой Украины Анастасией Приходько.

– Что Вы думаете о такой законодательной инициативе? На какой эффект от нее можно рассчитывать, станут ли украинские артисты меньше ездить на гастроли в Россию или реже высказываться в русле кремлевской пропаганды?

– Я думаю позитивно! Ибо это – шаг к победе, так как эта тема не раз поднималась, а закон не раз обсуждался, но дело так и не довели до конца. Список артистов не доработан, и нужно с 2014 года просмотреть всех украинских деятелей, которые жили в Российской Федерации. Да, когда закон № 9156 вступит в силу, это будет один из заложенных кирпичей в строение нашей Украины в сфере культуры. И да, артисты начнут задумываться о своих действиях и о целесообразности гастролей в России.

– В объяснительной записке к постановлению говорится: "Прийняття постанови сприятиме попередженню антиукраїнських проявів серед діячів культури, мистецтва і шоу-бізнесу, які є публічними особами і авторитетами для частини українського населення…". Действительно ли, на Ваш взгляд, такого рода санкции против артистов будут действенным механизмом, который заставит их меньше высказываться пусть не прямо, а косвенно в поддержку России? Не только тех, чьи имена прозвучали в постановлении, но и все остальные…

– Я думаю, да! Я очень хочу, как патриот, чтобы этот закон был принят и вступил в силу. Те же, кто хочет, пусть уезжают с концами, но не будут перебежчиками – "и вашим, и нашим"!

Читайте такжеАнастасия Приходько: Если я приму решение пойти в политику, не называйте меня "предателем"– Насколько сейчас для украинского артиста вообще важны звания? Нередко можно услышать, что "народный артист" и "заслуженный артист" – это не более, чем пережиток советских времен, который на деле ничего артисту не дает… Так ли это в действительности, или никто особо не будет обеспокоен риском потерять эти звания?

– Это некий удар по репутации. Да, звание ничего не дает, но приятно, что я – заслуженная, ибо это все благодаря моим поклонникам. Значит, я не зря 11 лет на сцене. И спасибо за это всем, кто меня поддерживает.

– Считаете ли Вы достаточными такие меры по отношению к перечисленным артистам, или стоило предпринять более жесткие шаги? Если да, то – какие? Штрафы, специальные налоги, представление их особым образом в эфирах и т.д.?

– Давайте не будем забегать наперед. Лучше действовать пошагово. Пусть вначале наконец-то примут этот закон, грубо говоря, фундамент, а затем уже будет проще отталкиваться от основы закона, дорабатывать и вносить поправки.

– А как быть с аудиторией таких исполнителей, которая, несмотря ни на что, продолжает ходить на их концерты (концерты тех, кто еще гастролирует по Украине) и слушать их музыку?

– К сожалению, это и есть раскол народа в нашей стране. Это те люди, для которых война далеко и "я поза політикою". Нужно делать большой акцент на культуру. Нет культуры – нет нации. Это, кстати, вопрос к Евгению Нищуку. Поэтому нужно давать больше своего, украинского, продукта в массы – кино, музыки, литературных произведений, и только тогда появятся и интерес, и гордость за свое. А пока мы должны бороться за культуру, ибо это – один из самых главных инструментов в период, когда идет война.
Надежда Майная

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