Журналист рассказал о парадоксе политики Путина

Владимир Путин агрессией в отношении Украины заставил украинцев поверить в независимость страны, полагает журналист / Reuters

Парадокс политики президент Российской Федерации Владимира Путина состоит в том, что он своей агрессией в отношении Украины заставил украинцев поверить в собственную независимость.

Сейчас РФ успешно продолжает многовековую имперскую политику, которую не только проводят власти, но и поддерживает большинство россиян, рассказал журналист, публицист Виталий Портников в интервью After Empire.

"Для них никакой Украины и Беларуси не существует в природе. Это "отрезанные и похищенные супостатами российские земли, которые надо отвоевать", — отметил собеседник.

Читайте такжеРаспад России: Тука рассказал, когда Украина может потребовать от РФ возмещения убытковПо его словам, если бы не кровавый "подарок Путина", очень многие люди в нашей стране продолжали бы находиться в плену иллюзий о "братской стране" и "братском народе", о том, что Украина — это часть российского цивилизационного пространства.

"Люди бы не хотели знать историю своей страны и не интересовались бы собственным будущим. Но Путин их разбудил… Не могу предсказать точно, сколько лет займет становление украинской политической нации, но в 2014 году оно успешно началось", — добавил публицист.

Ранее Виталий Портников выразил мнение, что Россия уйдет с захваченной части Донбасса и из Крыма только, когда рухнет, а Украине нужно определиться — отгородиться от РФ или пойти на диффузию (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении) с мафией.