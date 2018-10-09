Снаряды прошили асфальт на улицах: очевидцы опубликовали жуткие кадры из Ични

9 октября 2018, 13:09

Фото снарядов на улицах города публикуют очевидцы в соцсетях.

  • Снаряды на улицах Ични Фейсбук И.Кирия
  • Снаряды на улицах Ични Фейсбук И.Кирия
  • Снаряды на улицах Ични Фейсбук И.Кирия
  • Снаряды на улицах Ични cheline.com.ua
  • Снаряды на улицах Ични cheline.com.ua
  • Снаряды на улицах Ични cheline.com.ua

В Сети опубликованы фото реактивных снарядов, долетевших до города Ичня Черниговской области в результате взрывов на военных складах под селом Дружба.

При этом один снаряд попал в асфальтированное покрытие дороги по ул. Дрофаня в Ичне, сообщает местное издание ЧЕline.

При этом также было опубликовано фото снаряда на территории местного РЕМа. Кроме того, в городе от пострадали несколько зданий, в том числе и зерновой завод.

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Отметим, что фото снарядов на улицах города публикуют также очевидцы в соцсетях.

Напомним, 9 октября на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Позднее в Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

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