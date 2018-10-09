Пожары и разбитые дома: опубликованы кадры разрушений в результате взрывов в Ичне

В результате взрывов на складах с боеприпасами в Черниговской области были разрушены частные дома.

Соответствующие фото публикуют очевидцы ЧП на арсенале. Пользователь Олег Горбань на своей странице в Facebook выложил фото поврежденных домов в селе Августовка вблизи военных складов с. Дружба.

"Что там в Дружбе и Дзюбовке остается только гадать", - подписал он свои фото.

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Напомним, 9 октября на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Позднее в Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.