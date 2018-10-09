Небрежное хранение боеприпасов на складах в военное время недопустимо - нардеп

Взрыв в Ичне стал, в том числе, причиной разгильдяйства / 0462.ua

Небрежное хранение боевых припасов, особенно в районах, через которые может продвигаться противник при нападении, как на складах в Ичне, просто недопустимо.

"Взрыв боеприпасов на военных складах в городе Ичня Черниговской области далеко не первое ЧП такого рода. Соответственно, мы имеем глобальную проблему, которую можно решить в рамках внедрения отдельной целевой государственной программы хранения боеприпасов по стандартам НАТО. Эта программа должна предусматривать комплекс правительственных мер, направленный на сохранение обороноспособности нашего государства. Места хранения боеприпасов должны быть инженерно оборудованы и предусматривать обязательное закрытое хранение. Это особенно важно, учитывая то, что некоторые боеприпасы не производятся в Украине", - заявила народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз в эфире телеканала "Прямой".

Народный депутат отметила необходимость немедленного внедрения специальной государственной программы для хранения боеприпасов без оглядки на ее стоимость.

"Я понимаю, что стоимость полного инженерного оборудования всех складов велика, впрочем, я также понимаю, что промедление повышает риски и создает угрозу как для гражданского населения, так и для обороноспособности государства. Поэтому убеждена, что откладывание комплексных мероприятий по соответствующей программе, является особенно опасным ввиду того, что с каждым годом состояние боеприпасов, хранящихся открытым способом, ухудшается, что может способствовать повторению взрывов", - заявила политик.

Как сообщалось, ночью вблизи пгт Дружба Черниговского района произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны Украины, из которых 402 га – техническая территория.

В Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

Антон Геращенко заявил, что в Ичне взорвался стратегический дефицитный боезапас, который в Украине не производится.