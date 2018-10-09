Взрывы в Ичне: эвакуированные жители возвращаются домой несмотря на опасность

Сколько еще будет продолжаться ликвидация ЧП в Черниговской области неизвестно.
В селе Парафиевка Черниговской области развернули оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи со взрывами на арсенале в Ичне.
Штаб находится в 16 километрах от эпицентра зоны ЧП, там принимают и распределяют на поселение эвакуированных людей.
Всего в ближайшие населенные пункты их вывезли уже более 12 тысяч, в Парафиевке, разместили более 400 эвакуированных, сообщает ТСН.
Журналисты отмечают, что возле штаба находятся сотни людей, они пребывают в шоковом состоянии, при этом в селе наблюдается большое количество спецтехники.
Большинство эвакуированных разместили в двух детсадах и в школе, где занятия отменили, а вместо парт там обустраивают спальные места. Для людей также организовали горячее питание, при этом в штабе заявили о большой потребности в успокоительных средствах и матрацах.
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Сколько еще будет продолжаться ликвидация ЧП неизвестно, в штабе ликвидации говорят, что пока не будет обследована вся территория, возвращаться в Ичню небезопасно.
При этом эвакуированные люди уже готовы возвращаться, а некоторые едут домой на свой страх и риск и ремонтируют жилье, а также охраняют покинутые жилища. Несмотря на то, что полиция приняла решение об усиленном патрулировании отселенных сел, людей это не успокаивает.
Напомним, 9 октября на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
Позднее в Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.