Взрывы в Ичне: эвакуированные жители возвращаются домой несмотря на опасность

Последствия взрывов на военных складах в Ичне / Reuters

В селе Парафиевка Черниговской области развернули оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи со взрывами на арсенале в Ичне.

Штаб находится в 16 километрах от эпицентра зоны ЧП, там принимают и распределяют на поселение эвакуированных людей.

Всего в ближайшие населенные пункты их вывезли уже более 12 тысяч, в Парафиевке, разместили более 400 эвакуированных, сообщает ТСН.

Журналисты отмечают, что возле штаба находятся сотни людей, они пребывают в шоковом состоянии, при этом в селе наблюдается большое количество спецтехники.

Большинство эвакуированных разместили в двух детсадах и в школе, где занятия отменили, а вместо парт там обустраивают спальные места. Для людей также организовали горячее питание, при этом в штабе заявили о большой потребности в успокоительных средствах и матрацах.

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Сколько еще будет продолжаться ликвидация ЧП неизвестно, в штабе ликвидации говорят, что пока не будет обследована вся территория, возвращаться в Ичню небезопасно.

При этом эвакуированные люди уже готовы возвращаться, а некоторые едут домой на свой страх и риск и ремонтируют жилье, а также охраняют покинутые жилища. Несмотря на то, что полиция приняла решение об усиленном патрулировании отселенных сел, людей это не успокаивает.

Напомним, 9 октября на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Позднее в Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.