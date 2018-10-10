Захарова обосновалась на вилле Киселева в Коктебеле

Захарова приехала поддержать коллегу-пропагандиста / instagram.com/mzakharovamid

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова использовала для проведения брифинга скандально известную дорогостоящую виллу пропагандиста Дмитрия Киселева.

"Хотела бы поблагодарить Дмитрия Киселева, который узнал о нашем желании побывать в Коктебеле и о нашем предложении задействовать дом журналиста. Дом конкретного журналиста, который откликнулся на эту просьбу. И вот мы здесь, на фоне моря, на этой потрясающей площадке", - цитирует ее RT.

Захарова созналась, что давно мечтала побывать в Коктебеле, который был "особенным местом" для поэтов и писателей.

Напомним, в феодосийской газете "Город24" убрали статью об особняке пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле. Позднее сообщалось о том, что редактор издания лишился своей должности, а позже уволили и автора нашумевшего материала.