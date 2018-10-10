Захарова обосновалась на вилле Киселева в Коктебеле

Сотрудница дипломатического ведомства поблагодарила журналиста за предоставленное жилье.
Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова использовала для проведения брифинга скандально известную дорогостоящую виллу пропагандиста Дмитрия Киселева.
"Хотела бы поблагодарить Дмитрия Киселева, который узнал о нашем желании побывать в Коктебеле и о нашем предложении задействовать дом журналиста. Дом конкретного журналиста, который откликнулся на эту просьбу. И вот мы здесь, на фоне моря, на этой потрясающей площадке", - цитирует ее RT.
Захарова созналась, что давно мечтала побывать в Коктебеле, который был "особенным местом" для поэтов и писателей.
Напомним, в феодосийской газете "Город24" убрали статью об особняке пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле. Позднее сообщалось о том, что редактор издания лишился своей должности, а позже уволили и автора нашумевшего материала.