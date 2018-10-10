Министр соцполитики Рева прокомментировал свою возможную отставку

Андрей Рева заявил, что решение о его отставке должен принять парламент / Фото: УНИАН

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что окончательную оценку его работе должны сделать депутаты Верховной Рады путем голосования.

"Все, что имеет свое начало - имеет и конец. Решение в данном случае принимает политический орган - ВРУ. На министров Кодекс законов о труде не распространяется, нас назначили политическим решением, нас увольняют. Будет решение ВРУ - значит уволят, не будет решения - буду работать до тех пор, когда наступят выборы, а перед новоизбранной ВРУ Кабинет министров слагает полномочия сам", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

Данный вопрос поставлен на голосование после событий сентября, когда комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения принял решение признать работу Министерства социальной политики неквалифицированной и порекомендовать главе ведомства покинуть руководящий пост.

Напомним, Рева заявлял, что работающие нелегально за пределами Украины граждане не платят страховых взносов, у них не идет стаж - поэтому обеспечение пенсиями этих людей находится под большим вопросом.