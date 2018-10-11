Около Крыма получил пробоину сухогруз с украинскими моряками

Сухогруз с украинцами получил пробоину / Фото: pixabay.com

Возле берегов Крыма в районе Керченского пролива Азовского моря получил повреждение сухогруз Нила, который следовал под флагом Западной Африки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, судно перевозило три тысячи тонн угля.

На борту сухогруза находятся 11 членов экипажа: один азербайджанец и десять украинцев. Отмечается, что семь человек изъявили желание перейти на борт пограничного судна РФ.

Капитан принял решение на месте инцидента не проводить спасательную операцию. Сухогруз следует вдоль берега в порт, где будет произведена откачка воды и герметизация корпуса. Сопровождает судно буксир Росморречфлота.

Как ранее сообщалось, у берегов Греции задержали судно под украинским флагом, на борту которого были 65 мигрантов.

Напомним, в греческом городе Каламата суд приговорил четверых украинских моряков к 25 годам тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов, еще двое получили по 18 месяцев заключения.