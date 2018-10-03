В Греции задержали украинское судно с десятками мигрантов на борту

Флаг Греции

У берегов Греции задержали судно под украинским флагом, на борту которого были 65 мигрантов.

Как сообщает сообщает Лига.net со ссылкой на издание Ekathimerini задержаны трое человек - 30, 32 и 37 лет, все они - иностранцы.

Арестованы 36-летний грек и еще один 37-летний иностранец. Они были в грузовике, который ждал на берегу, чтобы забрать мигрантов.

Комментариев МИД Украины пока нет.

В начале сентября в греческом городе Каламата суд приговорил четверых украинских моряков к 25 годам тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов, еще двое получили по 18 месяцев заключения.