Гроза беспилотников "Харза": Укроборонпром представил комплекс охраны периметра

Радиолокационный комплекс позволяет наблюдать за территорией / Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Государственный концерн Укроборонпром на международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве представил мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра "Харза".

Как сообщает пресс-служба госконцерна, основная цель устройства – обеспечение защиты стратегических объектов.

Разработчиком новинки выступило государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс". В компании подчеркнули, что с помощью "Харзы" можно осуществлять наблюдение на узлах связи, складах и хранилищах вооружения, военной техники, а также на электростанциях.

Авторы изобретения подчеркивают, что данный радиолокационный комплекс может выступить надежной защитой от беспилотников и ДРГ. "Харза" в любое время суток и при любой погоде ведет запись наблюдаемого в зоне инфракрасного излучения.

"В частности, РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека — в 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет — в 30 км. При этом "Харза" способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями", – рассказали представители предприятия.

Отмечается, что "Харза" компактна, а для приведения в действие достаточно семи минут. Устройство располагается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и незаметно его перемещать.

Напомним, обнародованы первые снимки строительства 136 хранилищ для боеприпасов, на которых будет существовать система электронной защиты.