Взрывы на Черниговщине: спасатели рассказали о новых разрывах боеприпасов

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации нет.
На территории артскладов в Черниговской области интенсивность взрывов боеприпасов составляет до 3 взрывов в час.
Как сообщает в пресс-службе Государственной службы Украины, погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации под Ичней не зафиксировано.
Спасатели отметили, что двумя пожарными самолетами АН-32П ГСЧС Украины осуществлено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 тонн), при этом было организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.
Уже ликвидировано 4 пожара лесного настила возле с. Августовка и прилегающей территории арсенала на общей площади 3,1 га.
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"Пиротехническими подразделениями ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в рамках 16-километровой зоны, 29 км трасс линий электропередач, 7 км трасс газопроводов, территории трех газораспределительных станций, трех школ, трех детских садов, дома престарелых, учебно производственного комплекса, 1 тыс. 669 домохозяйств", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, организовано дежурство 12 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт. Дружба и на административной территории арсенала.
В район ЧП привлечены силы и средства общей численностью около 700 человек и 150 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 270 человек, 77 единиц техники и 2 самолета АН-32П.
Ранее в Минобороны заявили о ликвидации пожара на военных складах в Черниговской области.
Напомним, 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине начались взрывы на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.