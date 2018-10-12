Взрывы на Черниговщине: спасатели рассказали о новых разрывах боеприпасов

Ликвидация последствий ЧП на Черниговщине / mil.gov.ua

На территории артскладов в Черниговской области интенсивность взрывов боеприпасов составляет до 3 взрывов в час.

Как сообщает в пресс-службе Государственной службы Украины, погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации под Ичней не зафиксировано.

Спасатели отметили, что двумя пожарными самолетами АН-32П ГСЧС Украины осуществлено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 тонн), при этом было организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.

Уже ликвидировано 4 пожара лесного настила возле с. Августовка и прилегающей территории арсенала на общей площади 3,1 га.

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"Пиротехническими подразделениями ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в рамках 16-километровой зоны, 29 км трасс линий электропередач, 7 км трасс газопроводов, территории трех газораспределительных станций, трех школ, трех детских садов, дома престарелых, учебно производственного комплекса, 1 тыс. 669 домохозяйств", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, организовано дежурство 12 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт. Дружба и на административной территории арсенала.

В район ЧП привлечены силы и средства общей численностью около 700 человек и 150 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 270 человек, 77 единиц техники и 2 самолета АН-32П.

Ранее в Минобороны заявили о ликвидации пожара на военных складах в Черниговской области.

Напомним, 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине начались взрывы на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.