Взрывы на Черниговщине: в Минобороны заявили о ликвидации пожара на военных складах

В Ичне ликвидировали пожар на военных складах / mil.gov.ua

В Черниговской области полностью потушен пожар на территории складов с боеприпасами возле Ични.

На данный момент спасатели, военнослужащие совместно с гражданскими лицами ликвидируют очаги задымления и тления, а саперы разминируют административную территорию склада.

"По состоянию на 21:00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.

По данным ведомства, на территории арсенала в течение ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на 2-х площадках, где происходило тление.

В Минобороны добавили, что после 5 утра интенсивность взрывов на технической части территории арсенала пошла на спад. На территории сегодня утром уже работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины сбросами воды гасит их.

Напомним, 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине начались взрывы на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа.